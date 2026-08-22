Visite du Couvent des Dominicaines Couvent des Dominicaines Saint-Mathieu-de-Tréviers

Informations pratiques

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Visite du Couvent des Dominicaines

Couvent des Dominicaines 751 Route de Ceceles Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez un lieu hors du commun, pensé comme une véritable œuvre d’art où architecture, sculpture et nature se rencontrent au pied du Pic Saint-Loup.

Visite du couvent conçu par Thomas Gleb

Découvrez ce couvent conçu comme une véritable sculpture en 1971 par Thomas Gleb, artiste juif polonais.

Intégré au paysage du Pic Saint-Loup, cet édifice singulier invite à porter un regard différent sur le dialogue entre architecture, art et nature. .

Couvent des Dominicaines 751 Route de Ceceles Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover an extraordinary place, designed as a true work of art where architecture, sculpture, and nature meet at the foot of Pic Saint-Loup.

L’événement Visite du Couvent des Dominicaines Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup