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Visite du Couvent des Dominicaines Couvent des Dominicaines Saint-Mathieu-de-Tréviers

samedi 19 septembre 2026 · Couvent des Dominicaines · Saint-Mathieu-de-Tréviers

Visite du Couvent des Dominicaines Couvent des Dominicaines Saint-Mathieu-de-Tréviers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Couvent des Dominicaines
Adresse
751 Route de Ceceles
Ville
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
Département
Hérault
Tarif

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Visite du Couvent des Dominicaines

Couvent des Dominicaines 751 Route de Ceceles Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez un lieu hors du commun, pensé comme une véritable œuvre d’art où architecture, sculpture et nature se rencontrent au pied du Pic Saint-Loup.
Visite du couvent conçu par Thomas Gleb
Découvrez ce couvent conçu comme une véritable sculpture en 1971 par Thomas Gleb, artiste juif polonais.
Intégré au paysage du Pic Saint-Loup, cet édifice singulier invite à porter un regard différent sur le dialogue entre architecture, art et nature.   .

Couvent des Dominicaines 751 Route de Ceceles Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie  

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English :

Discover an extraordinary place, designed as a true work of art where architecture, sculpture, and nature meet at the foot of Pic Saint-Loup.

L’événement Visite du Couvent des Dominicaines Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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