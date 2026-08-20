Visite du domaine du Centre Hélio-Marin, ATASH Domaine du Centre Hélio-Marin, Saint-Trojan-les-Bains

Informations pratiques

Visite du domaine du Centre Hélio-Marin Samedi 19 septembre, 10h00 ATASH Domaine du Centre Hélio-Marin Charente-Maritime

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

ATASH (Association pour le Traitement, l’Accompagnement, les Soins et le Handicap) – Domaine du Centre Hélio-Marin vous ouvre ses portes !

Nous serons ravis de vous accueillir et de vous faire découvrir ce lieu emblématique et chargé d’histoire qu’est le Domaine du Centre Hélio-Marin.

Ouvert le 18 Septembre 1896, il n’a cessé d’accueillir, d’accompagner et de prendre soin des enfants à travers :

– un établissement médico-social, autrefois appelé le Centre Hélio-Marin, aujourd’hui rebaptisé « l’Odyssée » ;

– un établissement sanitaire SMR pédiatrique, le CRO (Centre de Réadaptation d’Oléron), branche sanitaire du Centre Hélio-Marin qui a nécessité la création d’une structure indépendante en 2012.

Le Domaine du Centre Hélio-Marin, c’est aussi une multitude de bâtiments historiques, marqués par le temps et réhabilités. Leurs murs, tels des tableaux, nous rappelent les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, gardant les stigmates des bombardements.

130 ans d’histoire! Des batiments encore imprégnés de souvenirs, d’anecdotes, de moments forts, des sourires des enfants accompagnés et soignés, et du professionalisme des salariés.

Toujours animés par les valeurs fondatrices de notre association :

– Respect de la dignité et de l’autonomie de chacun, garantissant à toute personne la reconnaissance de son individualité et de ses choix ;

– Promotion de la bientraitance et de la tolérance, veillant à un environnement sécurisant et empathique ;

– Humanisme, plaçant l’humain et son bien-être au cœur de toutes les decisions.

Le 19 Septembre 2026, venez pousser les portes du domaine du Centre Hélio-Marin. Nos ambassadeurs vous accueilleront de 10h à 17h pour :

– une visite des lieux ;

– un circuit au travers des batiments historiques ;

– des animations et festivités.

Une aire de pique-nique sera à votre disposition au coeur d’un pavillon emblétique de l’ATASH, dans un cadre exceptionnel avec :

– foodtruck ;

– musique ;

– et quelques surprises !

Nous vous attendons nombreux pour cette première participation aux Journées Européennes du Patrimoine !

ATASH Domaine du Centre Hélio-Marin 1 boulevard du Docteur Pineau, Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 76 45 00 https://www.atash.fr/ https://www.linkedin.com/company/association-atash/?viewAsMember=true L’ATASH (Association pour le Traitement, l’Accompagnement, les Soins et le Handicap) s’appuie sur une histoire riche de plus d’un siècle. Fondée en 1887 sous le nom d’ « Œuvre des Hôpitaux Marins » par le Dr Bergeron, l’association avait pour mission initiale d’accompagner les enfants atteints de tuberculose. Pour ce faire, elle a créé les premiers sanatoriums, une initiative innovante et précurseure à la fin du XIXᵉ siècle. Les premiers établissements furent ceux de Banyuls-sur-Mer et de Saint-Trojan-les-Bains.

Au fil des décennies, l’ATASH a su évoluer pour répondre aux nouveaux enjeux sanitaires et sociaux, ainsi qu’aux progrès de la médecine. Les sanatoriums ont progressivement laissé place à des centres de réadaptation et d’accompagnement, d’abord pour les enfants atteints de mucoviscidose, puis pour les personnes en situation de handicap. De nombreux établissements médico-sociaux ont ainsi vu le jour, parmi lesquels :

– des Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS),

– des Services d’Accompagnement Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés (SAMSAH),

– des Équipes Mobiles Handicaps Rares (EMHR),

– une Équipe Mobile de Réadaptation Pédiatrique (EMRP),

– des EHPAD,

– une Entreprise Adaptée,

– des SMR (Services Médicaux de Réadaptation),

– des centres de santé.

– le CRT

En parallèle, l’association a développé un organisme de formation, « ATASH Formations et Conseils », pour enrichir ses réponses et renforcer ses compétences.

Par ailleurs, l’ATASH a su développer des partenariats forts avec les acteurs du territoire et des institutions publiques. Ces collaborations lui ont permis de rester en phase avec les attentes et les besoins des territoires, tout en innovant dans l’accompagnement des personnes vulnérables. Son engagement constant vise à garantir leur bien-être et leur dignité. Accueil par le siège social de l’ATASH – 1 boulevard du Dr PINEAU – 17370 Saint-Trojan-les-Bains

ATASH association Reconnue d’Utilité Publique (acceptant les dons et legs)

ATASH Karine DAGES