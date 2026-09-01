Informations pratiques

Villefranche-de-Conflent

VISITE DU FORT LIBÉRIA

Villefranche-de-Conflent Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour le 40e anniversaire de l’ouverture du Fort Libéria, venez découvrir ce monument emblématique de Vauban, maintes fois remanié, qui surplombe Villefranche-de-Conflent.

Tarif unique : 7€.

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Villefranche-de-Conflent 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 34 01

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English :

To celebrate the 40th anniversary of the opening of Fort Liberia, come discover this iconic Vauban monument—which has been remodeled many times—overlooking Villefranche-de-Conflent.

Single admission price: 7?.

L’événement VISITE DU FORT LIBÉRIA Villefranche-de-Conflent a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI CONFLENT CANIGO