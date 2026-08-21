Visite du Fort Victor-Emmanuel, Fort Victor-Emmanuel, Aussois
samedi 19 septembre 2026 · Fort Victor-Emmanuel · Aussois
Informations pratiques
Visite du Fort Victor-Emmanuel 19 et 20 septembre Fort Victor-Emmanuel Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez le Fort Victor-Emmanuel, ouvrage majeur de la barrière de l’Esseillon et témoin remarquable de l’architecture militaire du XIXᵉ siècle. Au fil de votre visite, explorez ses vastes espaces, son histoire et son rôle stratégique au cœur de la Haute Maurienne.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, un agent du patrimoine sera présent à l’entrée du parcours pour répondre à vos questions et vous apporter des éclairages sur l’histoire, l’architecture et les anecdotes liées au fort.
Fort Victor-Emmanuel Fort Victor-Emmanuel, 73500 Aussois Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Fort militaire parking à proximité
Découvrez le Fort Victor-Emmanuel, ouvrage majeur de la barrière de l’Esseillon et témoin remarquable de l’architecture militaire du XIXᵉ siècle. Au fil de votre visite, explorez ses vastes espaces, …
©ALBAN PERNET – CD73
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