Visite du Haras d’Inlove Haras d’Inlove Merlerault-le-Pin

Informations pratiques

Merlerault-le-Pin

Visite du Haras d’Inlove

Haras d’Inlove 18 Route de Montmarcé Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Dans le cadre de la Fête du Cheval.

Une visite inédite du Haras d’INLOVE situé à 10 minutes du bourg du Merlerault. Shetlands, chevaux de selle, poulains… rencontrez les nombreux pensionnaires de cette écurie de propriétaire et découvrez le métier d’éleveuse et les 8 hectares de prairies de cette terre de

cheval !

> Tout public

> Sur réservation auprès de la Communauté de Communes (limité à 20 personnes) billetterie en ligne ou par téléphone. .

Haras d’Inlove 18 Route de Montmarcé Merlerault-le-Pin 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42

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English : Visite du Haras d’Inlove

L’événement Visite du Haras d’Inlove Merlerault-le-Pin a été mis à jour le 2026-07-30 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault