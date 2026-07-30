Visite du Haras d’Inlove Haras d’Inlove Merlerault-le-Pin
dimanche 13 septembre 2026 · Haras d'Inlove · Le Merlerault
Informations pratiques
Merlerault-le-Pin
Visite du Haras d’Inlove
Haras d’Inlove 18 Route de Montmarcé Le Merlerault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Dans le cadre de la Fête du Cheval.
Une visite inédite du Haras d’INLOVE situé à 10 minutes du bourg du Merlerault. Shetlands, chevaux de selle, poulains… rencontrez les nombreux pensionnaires de cette écurie de propriétaire et découvrez le métier d’éleveuse et les 8 hectares de prairies de cette terre de
cheval !
> Tout public
> Sur réservation auprès de la Communauté de Communes (limité à 20 personnes) billetterie en ligne ou par téléphone. .
Haras d’Inlove 18 Route de Montmarcé Merlerault-le-Pin 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42
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English : Visite du Haras d’Inlove
L’événement Visite du Haras d’Inlove Merlerault-le-Pin a été mis à jour le 2026-07-30 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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