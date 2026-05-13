Visite du Jardin Botanique Henri Gaussen, Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse

Visite du Jardin Botanique Henri Gaussen 23 et 24 mai Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes Haute-Garonne

Gratuit en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-24T00:00:00+02:00 – 2026-05-24T01:00:00+02:00

Le Muséum de Toulouse propose une soirée spéciale où l’art rencontre la science

Laissez-vous transporter par la magie du végétal

Par la Cie Millimétrée / Culture en Mouvements

Venez déambuler librement au sein du Jardin Botanique du Muséum tout au long de la soirée. Pour cette occasion, le jardin se parera de fleurs géantes qui s’illumineront à la nuit tombée. Une performance proposée par la Cie Milimétrée.

19h – 1h

Au Jardin Botanique Henri Gaussen, dans le Muséum de Toulouse

INFOS PRATIQUES (dans l’enceinte du Muséum)

Flânez dans la boutique du Muséum et profitez d’une pause au Moaï qui propose une restauration légère à l’occasion de cette soirée.

L’exposition temporaire Domestique-moi si tu peux ! est fermée ;

Domestique-moi si tu peux ! Le Muséum, la boutique, le restaurant ainsi que l’allée des Justes ferment au public à 16h afin de permettre l’installation de la soirée ;

Dans le cadre du plan Vigipirate, l’accès au site est soumis à un contrôle de sécurité. Merci d’avance de votre participation ;

Pas de vestiaire sur place. Casques de vélo tolérés (attachés à un sac) ;

Boissons et nourritures ne sont pas autorisées. Les gourdes vides sont acceptées : deux fontaines à eau sont en accès libre dans le muséum ;

Le Jardin Botanique Henri Gaussen et le Jardin des plantes sont des sites non-fumeurs.

Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes 35 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie +33567738484 https://www.facebook.com/museumdetoulouse Le Muséum de Toulouse est le 2e Muséum d’Histoire naturelle de France par sa fréquentation et la richesse de ses collections, initiées il y a plus de 150 ans.

Au-delà de la conservation de 2,5 millions de spécimens, leur étude et leur partage est au cœur de notre démarche.

En cultivant la curiosité et le plaisir de la découverte, en diffusant la culture scientifique, le Muséum contribue à ce que chacun dispose des savoirs pour interroger les relations Homme-Nature-Environnement au cœur des problématiques sociales et environnementales d’aujourd’hui. Tram T1 (terminus Palais de Justice). Métro ligne B Carmes ou Palais de Justice. Bus lignes Linéo 8, 12, 29, 31, 44.

Le Muséum de Toulouse propose une soirée spéciale où l’art rencontre la science

©Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes