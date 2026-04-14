Visite du jardin de Francis Poulenc au Grand Coteau à Noizay, Le Grand Coteau – Demeure Francis Poulenc, Noizay

Visite du jardin de Francis Poulenc au Grand Coteau à Noizay 6 et 7 juin Le Grand Coteau – Demeure Francis Poulenc Indre-et-Loire

Départ des visites à 14h30 15h30 et 16h30.

Tarif Adulte 7€

Groupe (10pers) 50€

-18ans et étudiant 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir le jardin à la française dessiné par Francis Poulenc, lieu d’inspiration pour ses compositions. Imaginez-le depuis la terrasse de sa maison admirant la vue.

Visite guidée du jardin et du salon de musique du compositeur.

Réservation recommandée sur le site www.legrandcoteau.com

Le Grand Coteau – Demeure Francis Poulenc 269 chemin Francis-Poulenc, 37210 Noizay Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0651431900 http://www.legrandcoteau.com [{« link »: « http://www.legrandcoteau.com »}] Le Grand Coteau est la demeure où vécut le compositeur Francis Poulenc de 1927 à sa mort en 1963. On y visite son jardin à la française et son salon de musique avec ses pianos et sa bibliothèque musicale de travail.

Venez découvrir le jardin à la française dessiné par Francis Poulenc, lieu d’inspiration pour ses compositions. Imaginez-le depuis la terrasse de sa maison admirant la vue.

© collection Francis Poulenc