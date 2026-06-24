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AGENDA · Longny les Villages

Visite du jardin du Coudray LA LANDE SUR EURE Longny les Villages

dimanche 4 octobre 2026 · LA LANDE SUR EURE · Longny les Villages

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
LA LANDE SUR EURE
Adresse
10, Le Coudray
Ville
61290 Longny les Villages
Département
Orne
Tarif

Longny les Villages

Visite du jardin du Coudray

LA LANDE SUR EURE 10, Le Coudray Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-18 18:30:00

Date(s) :
2026-10-04 2026-10-11 2026-10-18

Le jardin du Coudray vous ouvrira exceptionnellement ses portes.
Ce jardin familial, dont Lionel Jannet, jardinier-paysagiste a fait un véritable bijou, vous invitera à la rêverie.
Les 6 et 7 juin l’ouverture se fera dans le cadre de Rendez-vous aux jardins.   .

LA LANDE SUR EURE 10, Le Coudray Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 7 81 78 02 99 

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English : Visite du jardin du Coudray

L’événement Visite du jardin du Coudray Longny les Villages a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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