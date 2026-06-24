Visite du jardin du Coudray LA LANDE SUR EURE Longny les Villages
dimanche 4 octobre 2026 · LA LANDE SUR EURE · Longny les Villages
Informations pratiques
Longny les Villages
Visite du jardin du Coudray
LA LANDE SUR EURE 10, Le Coudray Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-18 18:30:00
Date(s) :
2026-10-04 2026-10-11 2026-10-18
Le jardin du Coudray vous ouvrira exceptionnellement ses portes.
Ce jardin familial, dont Lionel Jannet, jardinier-paysagiste a fait un véritable bijou, vous invitera à la rêverie.
Les 6 et 7 juin l’ouverture se fera dans le cadre de Rendez-vous aux jardins. .
LA LANDE SUR EURE 10, Le Coudray Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 7 81 78 02 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite du jardin du Coudray
L’événement Visite du jardin du Coudray Longny les Villages a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Longny les Villages (Orne)
- Visite libre de l’église Saint-Martin LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 18 septembre 2026
- Visite libre de la chapelle, Chapelle Notre-Dame-de-Pitié, Longny les Villages 18 septembre 2026
- Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Pitié LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 18 septembre 2026
- Exposition De la voix à l’objet Les comptines réinventées LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 19 septembre 2026
- JEP Eglise de Monceaux-au-Perche MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages 19 septembre 2026