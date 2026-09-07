Visite du jardin Jacopin, Jardin Jacopin, Château-Thierry

Informations pratiques

Visite du jardin Jacopin 18 et 19 septembre Jardin Jacopin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite du lieu, prévoir de bonnes chaussures. Depuis le haut des 110 marches, la vue sur la ville est exceptionnelle

Jardin Jacopin 4 rue du Docteur Lefèvre 02400 Château-Thierry, Aisne, Hauts-de-France, France Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France 0608261121 depuis les 110 marches, vue exceptionnelle sur la ville parkings en centre ville

Visite du lieu, prévoir de bonnes chaussures. Depuis le haut des 110 marches, la vue sur la ville est exceptionnelle

©Laurent Bureau