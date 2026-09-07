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Visite du jardin Jacopin, Jardin Jacopin, Château-Thierry

vendredi 18 septembre 2026 · Jardin Jacopin · Château-Thierry

Visite du jardin Jacopin, Jardin Jacopin, Château-Thierry

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Jardin Jacopin
Adresse
4 rue du Docteur Lefèvre 02400 Château-Thierry, Aisne, Hauts-de-France, France
Ville
02400 Château-Thierry
Département
Aisne

Visite du jardin Jacopin 18 et 19 septembre Jardin Jacopin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite du lieu, prévoir de bonnes chaussures. Depuis le haut des 110 marches, la vue sur la ville est exceptionnelle

Jardin Jacopin 4 rue du Docteur Lefèvre 02400 Château-Thierry, Aisne, Hauts-de-France, France Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France 0608261121 depuis les 110 marches, vue exceptionnelle sur la ville parkings en centre ville
Visite du lieu, prévoir de bonnes chaussures. Depuis le haut des 110 marches, la vue sur la ville est exceptionnelle

©Laurent Bureau

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