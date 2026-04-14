Visite du jardin Mandala, Jardin Madala, Perrigny-sur-Armançon

Visite du jardin Mandala 5 – 7 juin Jardin Madala Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

« Jardin mandala en bordure de rivière »

Venez déco uvrir ce jardin mandala en bordure de rivière, véritable inspiration pour stimuler la créativité. Un garde-manger sensoriel à proximité de l’atelier vous permettra de stimuler votre créativité.

Profitez également d’une dégustation d’hydromel.

Jardin Madala 1 place de la République, 89390 Perrigny-sur-Armançon Perrigny-sur-Armançon 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

« Jardin mandala en bordure de rivière »

©gillot