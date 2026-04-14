Visite le jardin de « Terre d’Isis », Jardin d’Isis, Perrigny-sur-Armançon
Visite le jardin de « Terre d’Isis », Jardin d’Isis, Perrigny-sur-Armançon vendredi 5 juin 2026.
Visite le jardin de « Terre d’Isis » 5 et 7 juin Jardin d’Isis Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
« Une recherche d’autosuffisance et d’indépendance… »
Partez à la découverte de ce jardin nourricier, bordé de haies, de 2 400 m², pour la production personnelle et professionnelle. Un goûter et une présentation du point de vente seront proposés à l’issue de la visite.
Jardin d’Isis 4 Grande Rue, 89390 Perrigny-sur-Armançon Perrigny-sur-Armançon 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Ce jardin, entouré de haies, est constitué de deux serres tunnel et de plantations de légumes. Les productions sont possibles à l’échelle d’une personne avec un peu de matériel agricole.
« Une recherche d’autosuffisance et d’indépendance… »
© Isis Gillot