Visite du jardin partagé Collembole, Jardin partagé Collembole, Marciac

Visite du jardin partagé Collembole 6 et 7 juin Jardin partagé Collembole Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Profitez de l’édition 2026 de Rendez-vous aux jardins pour découvrir librement le jardin. Une visite guidée est programmée le samedi 7 juin de 10h à 12h.

Jardin partagé Collembole 32230 Marciac Marciac 32230 Gers Occitanie Jardin public et social de 1 ha au nord du chemin de ronde géré par l’association Collembole dans l’esprit de la charte du « Jardin dans tous ses états ». Composé de seize parcelles cultivées au naturel : mares, compost, récupération des eaux de pluie, et développement de la biodiversité locale. Le jardin partagé est un jardin social, il renforce les liens sociaux et l’amélioration de nos vies à travers un jardin partagé. Nous accueillons des handicapés mentaux, il y a une parcelle pour les « resto du cœur », une parcelle de plantes médicinales et aromatiques et une pour les familles dans le besoin sans jardin. Jardin participant à l’évènement « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». d’Auch, D 150 direction Marciac, puis route de Juillac et premier chemin à droite

Profitez de l’édition 2026 de Rendez-vous aux jardins pour découvrir librement le jardin. Une visite guidée est programmée le samedi 7 juin de 10h à 12h.

©jardin partagé Collembole