Ciné-rencontre MARCIAC Marciac

Ciné-rencontre

MARCIAC Cinéma Marciac Gers

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

La projection du film Des preuves d’amour sera suivie d’un échange avec Marie Vassort.

Parce que Des preuves d’amour a ce charme rare celui d’un film qui parle d’amour et de parentalité avec une grande finesse, en évitant les clichés.

Alice Douard met en valeur les non-dits, les regards, les gestes minuscules mais essentiels — cette façon de montrer l’intime qui rend les personnages incroyablement vrais.

Les actrices forment un duo vibrant, drôle, touchant, porté par une direction d’acteurs très précise et une mise en scène qui privilégie le naturel, presque documentaire.

Des preuves d’amour

• 1h36 Comédie romance

• Un film d’Alice Douard, avec Ella Rumpf, Monia Chokri et Noémie Lvovsky.

• Céline et Nadia veulent devenir parents. Entre élans, maladresses, moments suspendus et grande vulnérabilité, le film peint une relation qui avance dans la vraie vie celle où on doute, où on rit, où on se relève ensemble.

Une soirée idéale pour celles et ceux qui aiment le cinéma qui observe, qui ressent, qui fait rire doucement…

MARCIAC Cinéma Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 33 88 cinemarciac@gmail.com

English :

The screening of Des preuves d?amour will be followed by a discussion with Marie Vassort.

Because Des preuves d?amour has that rare charm: a film that speaks of love and parenthood with great finesse, avoiding clichés.

Alice Douard emphasizes the unspoken, the glances, the tiny but essential gestures? a way of showing intimacy that makes the characters incredibly real.

The actresses form a vibrant, funny and touching duo, supported by very precise direction and a mise en scène that favors the natural, almost documentary style.

Proof of love

? 1h36 ? Comedy-romance

? A film by Alice Douard, with Ella Rumpf, Monia Chokri and Noémie Lvovsky.

? Céline and Nadia want to become parents. The film paints a picture of a relationship that is moving forward in real life: one of doubt, laughter and getting up together.

An ideal evening for those who love cinema that observes, feels and gently makes you laugh?

German :

Im Anschluss an die Vorführung des Films Des preuves d’amour findet ein Gespräch mit Marie Vassort statt.

Weil Des preuves d’amour einen seltenen Charme hat: den eines Films, der mit großer Feinheit über Liebe und Elternschaft spricht und dabei Klischees vermeidet.

Alice Douard hebt das Unausgesprochene, die Blicke, die winzigen, aber wesentlichen Gesten hervor … diese Art, das Intime zu zeigen, macht die Figuren unglaublich wahrhaftig.

Die Schauspielerinnen bilden ein vibrierendes, lustiges und berührendes Duo, das von einer sehr präzisen Schauspielerführung und einer Inszenierung getragen wird, die die Natürlichkeit bevorzugt und fast dokumentarisch wirkt.

Beweise der Liebe

? 1h36 ? Romantische Komödie

? Ein Film von Alice Douard, mit Ella Rumpf, Monia Chokri und Noémie Lvovsky.

? Céline und Nadia wollen Eltern werden. Zwischen Elan, Ungeschicklichkeit, schwebenden Momenten und großer Verletzlichkeit malt der Film eine Beziehung, die im wahren Leben voranschreitet: das Leben, in dem man zweifelt, lacht und gemeinsam wieder aufsteht.

Ein idealer Abend für alle, die ein Kino lieben, das beobachtet, fühlt und leise lachen lässt?

Italiano :

La proiezione del film Des preuves d’amour sarà seguita da un dibattito con Marie Vassort.

Perché Des preuves d’amour ha quel fascino raro: un film che parla di amore e genitorialità con grande finezza, evitando i luoghi comuni.

Alice Douard fa emergere il non detto, gli sguardi, i gesti piccoli ma essenziali, un modo di mostrare l’intimo che rende i personaggi incredibilmente reali.

Le attrici formano un duo vibrante, divertente e toccante, supportato da una regia molto precisa e da una messa in scena che privilegia lo stile naturale, quasi documentaristico.

Prova d’amore

? 1h36 ? Commedia romantica

? Un film di Alice Douard, con Ella Rumpf, Monia Chokri e Noémie Lvovsky.

? Céline e Nadia vogliono diventare genitori. Con un mix di entusiasmo, goffaggine, momenti sospesi e grande vulnerabilità, il film ritrae una relazione che va avanti nella vita reale: una relazione in cui si dubita, si ride e ci si rialza insieme.

Una serata ideale per chi ama il cinema che osserva, sente e fa ridere con dolcezza?

Espanol :

La proyección de la película Des preuves d’amour irá seguida de un coloquio con Marie Vassort.

Porque Des preuves d’amour tiene ese raro encanto: una película que habla del amor y la paternidad con gran delicadeza, evitando los tópicos.

Alice Douard resalta lo no dicho, las miradas, los gestos minúsculos pero esenciales… una forma de mostrar lo íntimo que hace que los personajes sean increíblemente reales.

Las actrices forman un dúo vibrante, divertido y conmovedor, apoyado por una dirección muy precisa y una puesta en escena que favorece el estilo natural, casi documental.

Prueba de amor

? 1h36 ? Comedia romántica

? Una película de Alice Douard, con Ella Rumpf, Monia Chokri y Noémie Lvovsky.

? Céline y Nadia quieren ser padres. Con una mezcla de entusiasmo, torpeza, momentos de suspense y gran vulnerabilidad, la película retrata una relación que avanza en la vida real: una relación en la que dudamos, reímos y nos recuperamos juntos.

Una velada ideal para los amantes del cine que observa, siente y hace reír suavemente?

