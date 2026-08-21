Visite du lavoir de Dannemoine, Lavoir de Dannemoine, Dannemoine

Informations pratiques

Visite du lavoir de Dannemoine 19 et 20 septembre Lavoir de Dannemoine Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez à Dannemoine afin de visiter librement et gratuitement ce lavoir à impluvium, témoin du patrimoine rural du XIXe siècle. Profitez de votre samedi ou de votre dimanche 20 septembre pour découvrir ce lieu chargé d’histoire à explorer en famille !

Lavoir de Dannemoine 89700 Dannemoine Dannemoine 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Lavoir du XIXe siècle. parking sur place.

Venez à Dannemoine afin de visiter librement et gratuitement ce lavoir à impluvium, témoin du patrimoine rural du XIXe siècle. Profitez de votre samedi ou de votre dimanche 20 septembre pour ce lieu…

©Commune de Dannemoine