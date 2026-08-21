Visite du lavoir de Dannemoine, Lavoir de Dannemoine, Dannemoine
samedi 19 septembre 2026 · Lavoir de Dannemoine · Dannemoine
Informations pratiques
Visite du lavoir de Dannemoine 19 et 20 septembre Lavoir de Dannemoine Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez à Dannemoine afin de visiter librement et gratuitement ce lavoir à impluvium, témoin du patrimoine rural du XIXe siècle. Profitez de votre samedi ou de votre dimanche 20 septembre pour découvrir ce lieu chargé d’histoire à explorer en famille !
Lavoir de Dannemoine 89700 Dannemoine Dannemoine 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Lavoir du XIXe siècle. parking sur place.
Venez à Dannemoine afin de visiter librement et gratuitement ce lavoir à impluvium, témoin du patrimoine rural du XIXe siècle. Profitez de votre samedi ou de votre dimanche 20 septembre pour ce lieu…
©Commune de Dannemoine
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