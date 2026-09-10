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AGENDA · Belz

Visite du manoir de Keryargon, Manoir de Keryargon, Belz

samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Keryargon · Belz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manoir de Keryargon
Adresse
18 impasse de Keryargon, 56550 Belz
Ville
56550 Belz
Département
Morbihan

Visite du manoir de Keryargon 19 et 20 septembre Manoir de Keryargon Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite du manoir. Exposition d’artistes

Manoir de Keryargon 18 impasse de Keryargon, 56550 Belz Belz 56550 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56005481 Manoir du 15ème siècle
Visite commentée du manoir

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