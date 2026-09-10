Visite du manoir de Keryargon, Manoir de Keryargon, Belz

Informations pratiques

Visite du manoir de Keryargon 19 et 20 septembre Manoir de Keryargon Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite du manoir. Exposition d’artistes

Manoir de Keryargon 18 impasse de Keryargon, 56550 Belz Belz 56550 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56005481 Manoir du 15ème siècle

Visite commentée du manoir