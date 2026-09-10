AGENDA · Belz
Visite du manoir de Keryargon, Manoir de Keryargon, Belz
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Keryargon · Belz
Informations pratiques
Visite du manoir de Keryargon 19 et 20 septembre Manoir de Keryargon Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite du manoir. Exposition d’artistes
Manoir de Keryargon 18 impasse de Keryargon, 56550 Belz Belz 56550 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56005481 Manoir du 15ème siècle
Visite commentée du manoir
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