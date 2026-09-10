Visite du manoir de la Bouvardière et du chemin de mémoire du maquis de Saffré, Manoir de la bouvardière, Saint-Herblain

Informations pratiques

Visite du manoir de la Bouvardière et du chemin de mémoire du maquis de Saffré Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Manoir de la bouvardière Loire-Atlantique

inscription en amont au 02 28 25 25 55 et présentation d’une pièce d’identité le jour de la visite obligatoires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le manoir de la Bouvardière et le chemin de mémoire du maquis de Saffré

1 place du maquis de Saffré

à 10 h, 11 h, 14 h, 15h et 16 h

inscription en amont au 02 28 25 25 55 et présentation d’une pièce d’identité le jour de la visite obligatoires

Visites guidées par Guillaume Veschambre et David Guillon, diplômés en histoire et archéologie et les membres bénévoles du comité du souvenir du maquis de Saffré

Du château de La Bouvardière il ne subsiste que deux édifices : un « manoir » dont la construction date du XVème siècle et le château proprement dit édifié au XVIIème et remanié aux XVIIIème et XIXème siècles dans un esprit classique teinté de baroque.

C’est aussi là que le 29 juin 1944 ont été jugés 35 maquisards dont 27 seront fusillés à quelques pas de là. Les membres du comité du souvenir du maquis de Saffré complèteront la présentation des lieux par le récit de cette histoire, vous emmenant de la salle du procès au monument à la mémoire de ces jeunes gens.

Avec l’aimable autorisation des CRS 42 et 82, installées à la Bouvardière, qui ouvrent exceptionnellement leurs portes pour ces visites guidées.

Manoir de la bouvardière 1 place du maquis de saffré Saint-Herblain 44800 Route de Vannes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 25 55 »}]

Le manoir de la Bouvardière et le chemin de mémoire du maquis de Saffré

Mairie de Saint-Herblain