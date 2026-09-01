Visite du manoir de Trévenaleuc Manoir de Trévenaleuc Guégon

Informations pratiques

Guégon

Journées du Patrimoine Visite du manoir de Trévenaleuc

Manoir de Trévenaleuc 1 Trévenaleuc Guégon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Ce manoir est en cours de restauration avec uniquement des techniques traditionnelles mortier de terre ou de chaux, peintures à la colle de farine. Une visite extérieure et une visite de la salle sous charpente avec sa cheminée monumentale sont organisées. Le samedi de 9h à 18h30 et le dimanche de 14h à 18h30. .

Manoir de Trévenaleuc 1 Trévenaleuc Guégon 56120 Morbihan Bretagne +33 7 82 52 71 17

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Visite du manoir de Trévenaleuc Guégon a été mis à jour le 2026-08-19 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande