Visite du manoir de Trévenaleuc Manoir de Trévenaleuc Guégon
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Trévenaleuc · Guégon
Informations pratiques
Guégon
Journées du Patrimoine Visite du manoir de Trévenaleuc
Manoir de Trévenaleuc 1 Trévenaleuc Guégon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Ce manoir est en cours de restauration avec uniquement des techniques traditionnelles mortier de terre ou de chaux, peintures à la colle de farine. Une visite extérieure et une visite de la salle sous charpente avec sa cheminée monumentale sont organisées. Le samedi de 9h à 18h30 et le dimanche de 14h à 18h30. .
Manoir de Trévenaleuc 1 Trévenaleuc Guégon 56120 Morbihan Bretagne +33 7 82 52 71 17
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Visite du manoir de Trévenaleuc Guégon a été mis à jour le 2026-08-19 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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