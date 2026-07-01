Visite du manoir du Bas Cousse, Manoir de Bas-Cousse, Vernou-sur-Brenne

Informations pratiques

Visite du manoir du Bas Cousse Samedi 19 septembre, 10h00 Manoir de Bas-Cousse Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite de l’extérieur du manoir et de l’intérieur de sa chapelle inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques.

Manoir de Bas-Cousse 5 rue Bas-Cousse 37210 Vernou-sur-Brenne Vernou-sur-Brenne 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0674416417 manoir du XVIe siècle dont la chapelle est classée aux Monuments historiques parking

Visite de l’extérieur du manoir et de l’intérieur de sa chapelle inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques.