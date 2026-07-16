Visite libre du château, jardins et parcs, Château de Jallanges, Vernou-sur-Brenne

Informations pratiques

Visite libre du château, jardins et parcs 19 et 20 septembre Château de Jallanges Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visiter cette demeure privée, construite par Louis XI en 1465, entre Tours et Amboise.

Ces salons en enfilade, salle de réception, chambre Comtesse Gaudin, Chapelle Saint-Joseph, roseraie, jardin renaissance, parcs, sculpture de saint Martin.

Château de Jallanges Jallanges 37210 Vernou-sur-Brenne Vernou-sur-Brenne 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 52 06 66 http://www.jallanges.com Édifié en 1465 sur l’emplacement d’une forteresse, le Château de Jallanges fut construit par le Roi Louis XI, afin d’y installer le Maire de Tours, son Argentier. Le monarque développa une nouvelle « mode » en Touraine, constituée d’appareillage de brique et de pierre de tuffeau, volonté d’ostentation et option esthétique de raffinement. Successivement propriété de Ministre du Roi, Argentiers du Roi et des Reines Charlotte, Claude de France, du Trésorier de France…, il fût aussi la Demeure de Marie Gaudin, Favorite de François 1er, grand-mère de Gabrielle d’Estrées célèbre favorite d’Henri IV. Érigé en Châtellenie en 1631, Jallanges garde encore aujourd’hui son sourire de lumière, avec son élégante silhouette, témoignage du bon goût de ses constructeurs. Sans réel travail de sauvegarde durant le XXe siècle, il est racheté en 1984 par la famille Ferry-Balin, actuelle propriétaire, qui a entrepris la lourde mission de sauvegarde et de restauration, en y créant nombre d’évènements et soirées de gala tout au long de l’année.

Le château est bordé d’un parc aux cèdres séculaires et d’un bois de plus de 25 hectares, d’un Jardin à la Française classé, et d’une Chapelle dédiée à Saint-Joseph (XVIIe siècle) également classée au titre des Monuments Historiques.

Visiter cette demeure privée, construite par Louis XI en 1465, entre Tours et Amboise.

©chateaudejallanges.com