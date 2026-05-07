Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite du moulin Boussay

Visite du moulin Boussay samedi 6 juin 2026.

Adresse : Prés de Chanvre

Ville : 37290 Boussay

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Boussay

Visite du moulin

Prés de Chanvre Boussay Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Visite commentée par le propriétaire du moulin de Chanvre.
Visite commentée par le propriétaire du moulin de Chanvre. 5  .

Prés de Chanvre Boussay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 07 48  patrimoinevivant.pvct@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour by the owner of the Chanvre mill.

L’événement Visite du moulin Boussay a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

À voir aussi à Boussay (Indre-et-Loire)