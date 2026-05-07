Visite du moulin Boussay
Visite du moulin Boussay samedi 6 juin 2026.
Boussay
Visite du moulin
Prés de Chanvre Boussay Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Visite commentée par le propriétaire du moulin de Chanvre.
Visite commentée par le propriétaire du moulin de Chanvre. 5 .
Prés de Chanvre Boussay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 07 48 patrimoinevivant.pvct@gmail.com
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English :
Guided tour by the owner of the Chanvre mill.
L’événement Visite du moulin Boussay a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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