Boussay

Visite du moulin

Prés de Chanvre Boussay Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Visite commentée par le propriétaire du moulin de Chanvre.

Visite commentée par le propriétaire du moulin de Chanvre. 5 .

Prés de Chanvre Boussay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 07 48 patrimoinevivant.pvct@gmail.com

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English :

Guided tour by the owner of the Chanvre mill.

L’événement Visite du moulin Boussay a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire