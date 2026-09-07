Visite du Moulin de Beauvert – par les Amis du Vieux Donzère., Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts, Donzère
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Beauvert - Lot. Les Genêts · Donzère
Informations pratiques
Visite du Moulin de Beauvert – par les Amis du Vieux Donzère. 19 et 20 septembre Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts Drôme
40
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, spectacles, ateliers et animations, entièrement gratuit, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026. Cette édition, organisée sous l’égide du Ministère de la Culture, propose un fil rouge autour des lieux emblématiques de la commune : le Moulin de Beauvert, le Musée de Donzère, le Château et son parc, ainsi que le cœur historique du village. Les animations initialement prévues pour les Journées du Moulin début juillet ont été intégrées à ce programme des JEP.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
10h : visite du Moulin de Beauvert,par les Amis du Vieux Donzère.
Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts Lotissement Les Genêts 26290 Donzère Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, et 18 …
©Ville de Donzere
À voir aussi à Donzère (Drôme)
- « Jofroi » – pièce de théâtre au Moulin de Beauvert, Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts, Donzère 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’escalier et de la tour cubique de Donzère (26), Immeuble du 7 rue Basse Bourgade, Donzère 19 septembre 2026
- Visites chocolaterie A.Morin – Journées du Patrimoine 2026, Chocolaterie A. Morin, Donzère 19 septembre 2026
- Musée de Donzère, Musée des amis du vieux Donzère, Donzère 19 septembre 2026
- Visite du parc du Château de Donzère, Chemin du Paradis Donzère, Donzère 19 septembre 2026