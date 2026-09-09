Visite du moulin de Jérusalem, Aire des Astronomes, 84220 Goult, Goult

Informations pratiques

Visite du moulin de Jérusalem 19 et 20 septembre Aire des Astronomes, 84220 Goult Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez parcourir le moulin de Jérusalem. Cette visite offre au public l’occasion de découvrir le fonctionnement d’un moulin à vent traditionnel provençal, et bien plus encore …

Aire des Astronomes, 84220 Goult Goult 84220 Goult 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0681264116 Le moulin de Jérusalem date du XVIIIe siècle. Pendant la deuxième partie du XXe siècle il a servi à l’IGN de lieu de formation. Il a été restauré dans les années 1990 Parking sur la place de la Libération

Venez parcourir le moulin de Jérusalem. Cette visite offre au public l’occasion de découvrir le fonctionnement d’un moulin à vent traditionnel provençal, et bien plus encore …

© Francis Roche