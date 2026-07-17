Église Saint Sébastien, Église Saint Sébastien Place de la Libération, Goult

Informations pratiques

Église Saint Sébastien 19 et 20 septembre Église Saint Sébastien Place de la Libération Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Église du XII e siècle. De nombreux tableaux importants seront présentés dont le tableau de Philippe Sauvan récemment identifié

Église Saint Sébastien Place de la Libération Place de la Libération 84220 Goult Goult 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0681264116 Église du XII e siècle.

Le tableau de Philippe Sauvan a été identifié récemment

La visite offrira au public non seulement la description du tableau et de l’histoire de sa découverte mais également tous les tableaux et sculptures de l’église Parking immédiatement sur place

Église du XII e siècle. De nombreux tableaux importants seront présentés dont le tableau de Philippe Sauvan récemment identifié

©Francis Roche