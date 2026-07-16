Chapelle des Hommes, Chapelle des Hommes. Peintures murales du XIVe siècles, Goult

Informations pratiques

Chapelle des Hommes 18 – 20 septembre Chapelle des Hommes. Peintures murales du XIVe siècles Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T06:30:00+02:00 – 2026-09-18T08:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La chapelle des hommes date du XIV e siècle. Ses peintures murales exceptionnelles ont été restaurées pendant trois ans à partir de 2020

Chapelle des Hommes. Peintures murales du XIVe siècles Place de la Libération, 84220, Goult Goult 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0681264116 La chapelle des Hommes a été parié par les seigneurs d’Agoult au début du XIVe siècle Les peintures murales qui représentent notamment plusieurs membres des Agoult et un exceptionnel Jugement Dernier sont rares dans un village de Provence Parking à proximité.

La chapelle des hommes date du XIV e siècle. Ses peintures murales exceptionnelles ont été restaurées pendant trois ans à partir de 2020

©Francis Roche