Visite du Moulin de la Bicane Campbon
lundi 6 juillet 2026 · Campbon
Informations pratiques
Campbon
Visite du Moulin de la Bicane
La Bicanne Campbon Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-17 11:15:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-26 2026-08-28 2026-08-31
Découvrez au fil des quatre niveaux du moulin, la transformation d’un grain de blé en farine.
Venez équipés de bonnes chaussures car les escaliers peuvent être glissants.
Visite d’environs 45min accompagnée de la meunière. .
La Bicanne Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 02 54 65 moulindelabicane@outlook.fr
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English :
L’événement Visite du Moulin de la Bicane Campbon a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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