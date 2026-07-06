Informations pratiques

Campbon

Visite du Moulin de la Bicane

La Bicanne Campbon Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-07-17 11:15:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-26 2026-08-28 2026-08-31

Découvrez au fil des quatre niveaux du moulin, la transformation d’un grain de blé en farine.

Venez équipés de bonnes chaussures car les escaliers peuvent être glissants.

Visite d’environs 45min accompagnée de la meunière. .

La Bicanne Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 02 54 65 moulindelabicane@outlook.fr

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English :

L’événement Visite du Moulin de la Bicane Campbon a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay