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AGENDA · Quintin

Visite du moulin de la Perche Quintin

mardi 21 juillet 2026 · Quintin

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Place 1830
Ville
22800 Quintin
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Quintin

Visite du moulin de la Perche

Place 1830 Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:30:00
fin : 2026-08-13 18:15:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18

Découvrez le moulin de la perche, avec son propriétaire, dans le bel écrin de la vallée éponyme.
Visites à 15h30, 16h30, 17h15 et 18h15.   .

Place 1830 Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 01 51 

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English :

L’événement Visite du moulin de la Perche Quintin a été mis à jour le 2026-07-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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