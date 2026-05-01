Visite du moulin de Labarthe pour les Journées Européennes des moulins moulin de Labarthe Blasimon

Blasimon

Visite du moulin de Labarthe pour les Journées Européennes des moulins

moulin de Labarthe 1 Moulin de la Barthe Ouest Blasimon Gironde

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Sur la Gamage, ce moulin fortifié du XIIIe siècle avec machicoulis, classé monument historique en 1926, est remarquable par sa roue à augets encore en fonctionnement. Lors de la visite, vous pourrez également découvrir le mécanisme des meules et vannes, ainsi que la digue et le déversoir. Vous êtes accueillis par l’Association Girondine des Amis des Moulins qui fait revivre le patrimoine meulier de Gironde, à l’occasion des Journées Européennes des moulins. .

moulin de Labarthe 1 Moulin de la Barthe Ouest Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 56 51 34 contact@moulinsdegironde.fr

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English :

L’événement Visite du moulin de Labarthe pour les Journées Européennes des moulins Blasimon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers