Visite du moulin de Labarthe pour les Journées Européennes des moulins moulin de Labarthe Blasimon
Visite du moulin de Labarthe pour les Journées Européennes des moulins moulin de Labarthe Blasimon dimanche 17 mai 2026.
Blasimon
Visite du moulin de Labarthe pour les Journées Européennes des moulins
moulin de Labarthe 1 Moulin de la Barthe Ouest Blasimon Gironde
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Sur la Gamage, ce moulin fortifié du XIIIe siècle avec machicoulis, classé monument historique en 1926, est remarquable par sa roue à augets encore en fonctionnement. Lors de la visite, vous pourrez également découvrir le mécanisme des meules et vannes, ainsi que la digue et le déversoir. Vous êtes accueillis par l’Association Girondine des Amis des Moulins qui fait revivre le patrimoine meulier de Gironde, à l’occasion des Journées Européennes des moulins. .
moulin de Labarthe 1 Moulin de la Barthe Ouest Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 56 51 34 contact@moulinsdegironde.fr
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English :
L’événement Visite du moulin de Labarthe pour les Journées Européennes des moulins Blasimon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers
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