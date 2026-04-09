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Visite du Moulin de Tremel Journées européennes des Moulins Néant-sur-Yvel

Visite du Moulin de Tremel Journées européennes des Moulins Néant-sur-Yvel samedi 16 mai 2026.

Adresse : Village de Trémel

Ville : 56430 Néant-sur-Yvel

Département : Morbihan

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Néant-sur-Yvel

Visite du Moulin de Tremel Journées européennes des Moulins

Village de Trémel Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-16

Le moulin de Tremel, qui a fonctionné jusqu’en 1965, vous ouvre ses portes pour découvrir le fonctionnement d’un moulin à eau, la vie de meunier et les coutumes locales.
Samedi 16, de 13h30 à 18h/ Dimanche 17 de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.   .

Village de Trémel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 08 90 

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English :

L’événement Visite du Moulin de Tremel Journées européennes des Moulins Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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