Visite du Moulin de Tremel Journées européennes des Moulins Néant-sur-Yvel
Visite du Moulin de Tremel Journées européennes des Moulins Néant-sur-Yvel samedi 16 mai 2026.
Néant-sur-Yvel
Visite du Moulin de Tremel Journées européennes des Moulins
Village de Trémel Néant-sur-Yvel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
Le moulin de Tremel, qui a fonctionné jusqu’en 1965, vous ouvre ses portes pour découvrir le fonctionnement d’un moulin à eau, la vie de meunier et les coutumes locales.
Samedi 16, de 13h30 à 18h/ Dimanche 17 de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. .
Village de Trémel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 08 90
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English :
L’événement Visite du Moulin de Tremel Journées européennes des Moulins Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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