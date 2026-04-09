Néant-sur-Yvel

Visite du Moulin de Tremel Journées européennes des Moulins

Village de Trémel Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Le moulin de Tremel, qui a fonctionné jusqu’en 1965, vous ouvre ses portes pour découvrir le fonctionnement d’un moulin à eau, la vie de meunier et les coutumes locales.

Samedi 16, de 13h30 à 18h/ Dimanche 17 de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. .

Village de Trémel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 08 90

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English :

L’événement Visite du Moulin de Tremel Journées européennes des Moulins Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande