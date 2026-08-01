Informations pratiques

Néant-sur-Yvel

Visite du Moulin de Trémel

Village de Trémel Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Découvrez le monde des moulins et des Meuniers au début du 20° siècle !

Le petit-fils du dernier meunier fait visiter le bâtiment, les outils, les engrenages et poulies (motorisées pour la démonstration) pendant que les plus jeunes peuvent suivre la visite avec un petit questionnaire pour décrocher leur diplôme de meunier ! (7 -16 ans).

Visite 1h30 environ

Tarif participation libre.

Ouvert pendant les vacances d’été le mardi et jeudi à 15h et le mercredi à 10h, et ce samedi 15 août exceptionnellement !

Réservation conseillée.

Mise à disposition d’une aire de pique-nique. Vente de boissons fraîches par l’Association. .

Village de Trémel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 08 90

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English :

L’événement Visite du Moulin de Trémel Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-08-05 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande