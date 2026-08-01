Visite du Moulin de Trémel Néant-sur-Yvel
samedi 15 août 2026 · Néant-sur-Yvel
Informations pratiques
Néant-sur-Yvel
Visite du Moulin de Trémel
Village de Trémel Néant-sur-Yvel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Découvrez le monde des moulins et des Meuniers au début du 20° siècle !
Le petit-fils du dernier meunier fait visiter le bâtiment, les outils, les engrenages et poulies (motorisées pour la démonstration) pendant que les plus jeunes peuvent suivre la visite avec un petit questionnaire pour décrocher leur diplôme de meunier ! (7 -16 ans).
Visite 1h30 environ
Tarif participation libre.
Ouvert pendant les vacances d’été le mardi et jeudi à 15h et le mercredi à 10h, et ce samedi 15 août exceptionnellement !
Réservation conseillée.
Mise à disposition d’une aire de pique-nique. Vente de boissons fraîches par l’Association. .
Village de Trémel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 08 90
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English :
L’événement Visite du Moulin de Trémel Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-08-05 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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