Néant-sur-Yvel

Balade géologique

Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Depuis Tréhorenteuc, marchez avec le Géologue Ambulant jusqu’au Jardin aux Moines à la découverte des affleurements rocheux locaux, des paysages et du patrimoine ancien.

5 km de marche, introduction à l’histoire de la géologie armoricaine. À 14 h.

Cette animation est proposée dans le cadre du programme Morbihan Grandeur Nature. .

Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83

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English :

L’événement Balade géologique Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande