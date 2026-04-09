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Balade géologique Néant-sur-Yvel

Balade géologique Néant-sur-Yvel dimanche 23 août 2026.

Ville : 56430 Néant-sur-Yvel

Département : Morbihan

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Néant-sur-Yvel

Balade géologique

Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Depuis Tréhorenteuc, marchez avec le Géologue Ambulant jusqu’au Jardin aux Moines à la découverte des affleurements rocheux locaux, des paysages et du patrimoine ancien.
5 km de marche, introduction à l’histoire de la géologie armoricaine. À 14 h.
Cette animation est proposée dans le cadre du programme Morbihan Grandeur Nature.   .

Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83 

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English :

L’événement Balade géologique Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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