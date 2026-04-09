Balade géologique Néant-sur-Yvel
Balade géologique Néant-sur-Yvel dimanche 23 août 2026.
Néant-sur-Yvel
Balade géologique
Néant-sur-Yvel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Depuis Tréhorenteuc, marchez avec le Géologue Ambulant jusqu’au Jardin aux Moines à la découverte des affleurements rocheux locaux, des paysages et du patrimoine ancien.
5 km de marche, introduction à l’histoire de la géologie armoricaine. À 14 h.
Cette animation est proposée dans le cadre du programme Morbihan Grandeur Nature. .
Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade géologique Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Néant-sur-Yvel (Morbihan)
- Sortie nature Entre landes et forêt Néant-sur-Yvel 18 avril 2026
- VP 20 Circuit du Bois de la Roche Néant-sur-Yvel Morbihan 1 mai 2026
- Arth Maël Cavalcade en Cocazie Rue du Stade Néant-sur-Yvel 31 mai 2026
- Visite du Moulin de Tremel Néant-sur-Yvel 14 juillet 2026
- Visite du Moulin de Tremel Néant-sur-Yvel 21 juillet 2026