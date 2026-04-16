Visite du Moulin de Tremel Néant-sur-Yvel
Visite du Moulin de Tremel Néant-sur-Yvel mardi 25 août 2026.
Néant-sur-Yvel
Visite du Moulin de Tremel
Village de Trémel Néant-sur-Yvel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-25
Découvrez le monde des moulins et des Meuniers au début du 20° siècle ! Dès 8 ans, les jeunes peuvent venir passer le diplôme de Meunier.
Ouvert pendant les vacances d’été le mardi et jeudi à 15h et le mercredi à 10h. Réservation conseillée.
Durée 1h30 environ. Participation libre. .
Village de Trémel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 08 90
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English :
L’événement Visite du Moulin de Tremel Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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