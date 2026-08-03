Salon du bien-être et de l’art Rue du Stade Néant-sur-Yvel
samedi 5 septembre 2026 · Rue du Stade · Néant-sur-Yvel
Informations pratiques
Néant-sur-Yvel
Salon du bien-être et de l’art
Rue du Stade Centre culturel salle polyvalente Néant-sur-Yvel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Organisé par l’association A tour de rôle, le centre culturel accueille le salon du bien-être et de l’art tout le weekend. Au programme, des ateliers, conférences et exposants écrivain, dragonnier, illustratrices, peintres, tarot, bougies…
De 14h à 20h30 le samedi et de 10h à 18h30 le dimanche.
Buvette et restauration sur place. .
Rue du Stade Centre culturel salle polyvalente Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Salon du bien-être et de l’art Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-07-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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