Visite du moulin du Gué Cornu Villard
Visite du moulin du Gué Cornu Villard samedi 16 mai 2026.
Villard
Visite du moulin du Gué Cornu
LE GUE CORNU Villard Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
Dans le cadre des moulins en fête visite du moulin du gué cornu, qui se trouve sur la rivière Creuse .
Moulin resté dans son état au moment de la cessation d’activité.
Visite le samedi 16 après-midi et le dimanche 17 après-midi .
LE GUE CORNU Villard 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite du moulin du Gué Cornu
L’événement Visite du moulin du Gué Cornu Villard a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Dunois
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