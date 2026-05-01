Villard

Visite du moulin du Gué Cornu

LE GUE CORNU Villard Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre des moulins en fête visite du moulin du gué cornu, qui se trouve sur la rivière Creuse .

Moulin resté dans son état au moment de la cessation d’activité.

Visite le samedi 16 après-midi et le dimanche 17 après-midi .

LE GUE CORNU Villard 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite du moulin du Gué Cornu

L’événement Visite du moulin du Gué Cornu Villard a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Dunois