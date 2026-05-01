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Visite du moulin du Gué Cornu Villard

Visite du moulin du Gué Cornu Villard

Visite du moulin du Gué Cornu Villard samedi 16 mai 2026.

Adresse : LE GUE CORNU

Ville : 23800 Villard

Département : Creuse

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Villard

Visite du moulin du Gué Cornu

LE GUE CORNU Villard Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-16

Dans le cadre des moulins en fête visite du moulin du gué cornu, qui se trouve sur la rivière Creuse .
Moulin resté dans son état au moment de la cessation d’activité.
Visite le samedi 16 après-midi et le dimanche 17 après-midi   .

LE GUE CORNU Villard 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English : Visite du moulin du Gué Cornu

L’événement Visite du moulin du Gué Cornu Villard a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Dunois

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