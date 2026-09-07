Visite du Musée Archéologique de Viuz-Faverges, Musée archéologique, Faverges-Seythenex

Informations pratiques

Visite du Musée Archéologique de Viuz-Faverges 19 et 20 septembre Musée archéologique Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Au Musée de Viuz-Faverges, 2500 ans d’histoire racontés par l’archéologie

Musée de site : découvrez au fil des 3 salles les traces que les générations d’habitants du canton ont laissées depuis le Néolithique. Vous plongerez plus particulièrement dans la vie quotidienne de Casuaria, bourgade gallo-romaine avec son sanctuaire, son artisanat, sa mansio (relais étape), ses thermes.

Vous serez émerveillés par les bijoux et parures, les monnaies du trésor ou le fameux chaudron du Thovey.

Et si le coeur vous en dit, vous pourrez exercer vos sens en essayant de reconnaître les parfums d’épices ou d’herbes utilisées fréquemment à l’époque.

Nouveauté : ne manquez pas notre vitrine interactive sur les monnaies du trésor de Viuz-Faverges.

Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Une attention particulière est portée aux enfants, aux personnes déficientes visuelles, auditives ou psychiques.

N’hésitez pas à demander à l’un des bénévoles et au Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc qui sera à votre disposition dans les salles du musée.

Livret jeu enfant sur demande.

L’atelier artistique de Faverges exposera les dernières œuvres réalisées par ses adhérents dans la salle voûtée attenante au musée (peinture et patchwork).

Musée archéologique 855, route de Viuz, 74210 Faverges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Faverges-Seythenex 74210 Faverges Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 32 45 99 https://www.archeoviuz.fr https://www.facebook.com/pages/Musée-Archéologique-de-Viuz-Faverges/100508796692066;https://twitter.com/archeo74210 À mi-chemin entre Annecy et Albertville, le musée archéologique de Viuz-Faverges est constitué de trois salles présentant un abondant matériel provenant de découvertes anciennes, de fouilles et prospections récentes dans la région. Ces objets, du plus banals au plus sophistiqués, nous font revivre les moments forts de l’occupation humaine du Néolithique au XVIIIe siècle dans le canton de Faverges. Haches en pierre polie, parures de bronze ou d’ambre, bijoux, monnaies, poteries, outils, chaudron (en cours de restauration) en sont le témoignage.

Au Musée de Viuz-Faverges, 2500 ans d’histoire racontés par l’archéologie

© Numerica Photos Club / Amis de Viuz-Faverges