Visite du Musée de l’Artisanat et de l’Église de Brebotte JEP 2026 Musée de l’Artisanat Brebotte

Informations pratiques

Brebotte

Visite du Musée de l’Artisanat et de l’Église de Brebotte JEP 2026

Musée de l’Artisanat 3 Rue de la Fontaine Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée de l’Artisanat et l Église de Brebotte ouvrent leur portes pour les Journées Européennes du Patrimoine ! .

Musée de l’Artisanat 3 Rue de la Fontaine Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté contact@museebrebotte.com

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English : Visite du Musée de l’Artisanat et de l’Église de Brebotte JEP 2026

L’événement Visite du Musée de l’Artisanat et de l’Église de Brebotte JEP 2026 Brebotte a été mis à jour le 2026-08-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)