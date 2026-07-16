Visite du Musée de l’Artisanat et de l’Église de Brebotte JEP 2026 Musée de l’Artisanat Brebotte
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'Artisanat · Brebotte
Informations pratiques
Brebotte
Visite du Musée de l’Artisanat et de l’Église de Brebotte JEP 2026
Musée de l’Artisanat 3 Rue de la Fontaine Brebotte Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Musée de l’Artisanat et l Église de Brebotte ouvrent leur portes pour les Journées Européennes du Patrimoine ! .
Musée de l’Artisanat 3 Rue de la Fontaine Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté contact@museebrebotte.com
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English : Visite du Musée de l’Artisanat et de l’Église de Brebotte JEP 2026
L’événement Visite du Musée de l’Artisanat et de l’Église de Brebotte JEP 2026 Brebotte a été mis à jour le 2026-08-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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