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Visite du Musée de l’Artisanat et de l’Église de Brebotte JEP 2026 Musée de l’Artisanat Brebotte

samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'Artisanat · Brebotte

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée de l'Artisanat
Adresse
3 Rue de la Fontaine
Ville
90140 Brebotte
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Brebotte

Visite du Musée de l’Artisanat et de l’Église de Brebotte JEP 2026

Musée de l’Artisanat 3 Rue de la Fontaine Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le Musée de l’Artisanat et l Église de Brebotte ouvrent leur portes pour les Journées Européennes du Patrimoine !   .

Musée de l’Artisanat 3 Rue de la Fontaine Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté   contact@museebrebotte.com

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English : Visite du Musée de l’Artisanat et de l’Église de Brebotte JEP 2026

L’événement Visite du Musée de l’Artisanat et de l’Église de Brebotte JEP 2026 Brebotte a été mis à jour le 2026-08-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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