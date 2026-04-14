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Visite du musée de l’école de la république, Musée de l’école de la République, Perpignan

Visite du musée de l’école de la république, Musée de l’école de la République, Perpignan

Visite du musée de l’école de la république, Musée de l’école de la République, Perpignan samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de l'école de la République

Adresse : Avenue Paul Gauguin - Perpignan

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite du musée de l’école de la république Samedi 23 mai, 16h00 Musée de l’école de la République Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Visite d’une ancienne classe et participation à des activités :double pesage ,chaine d’arpenteur ,écrire à l’encre ect …….

Musée de l’école de la République Avenue Paul Gauguin – Perpignan Perpignan 66000 Haut Vernet Pyrénées-Orientales Occitanie 0614885806 Classe des années 50
Activités : écriture à l’encre
Feuilleter les livres d’époque conditions d’accés très faciles
Visite d’une ancienne classe et participation à des activités :double pesage ,chaine d’arpenteur ,écrire à l’encre ect …….

alainesclope@wanadoo.fr©

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