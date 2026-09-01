Informations pratiques

Marmoutier

Visite du Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien

6 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes de la culture, le musée vous propose des visites guidées des collections. .

6 rue du Général Leclerc Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 36 30 musee.marmoutier@orange.fr

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English :

L’événement Visite du Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien Marmoutier a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région