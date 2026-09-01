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AGENDA · Marmoutier

Visite du Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien Marmoutier

dimanche 20 septembre 2026 · Marmoutier

Visite du Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien Marmoutier

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
6 rue du Général Leclerc
Ville
67440 Marmoutier
Département
Bas-Rhin
Tarif

Marmoutier

Visite du Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien

6 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes de la culture, le musée vous propose des visites guidées des collections.   .

6 rue du Général Leclerc Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 36 30  musee.marmoutier@orange.fr

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English :

L’événement Visite du Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien Marmoutier a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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