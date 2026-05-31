Visite du musée-parc de Nancray, Musée des Maisons Comtoises, Nancray

Visite du musée-parc de Nancray 19 et 20 septembre Musée des Maisons Comtoises Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Toute la Franche-Comté dans un musée à ciel ouvert !

Le musée-parc de Nancray est une invitation à découvrir la Franche-Comté à travers son histoire, son architecture, ses savoir-faire, son agriculture et ses enjeux. Au gré des visites des fermes, ateliers d’artisans, fruitière à comté des XVIIe au XIXe siècle, parfaitement restaurés, meublés et outillés, appréhendez comment économie rurale et savoir-faire ont façonné la vie de leurs habitants et habitantes depuis 350 ans. Dans le prolongement des visites des intérieurs, les 8 jardins thématiques sont une invitation à la flânerie et à la détente. Le cheptel du musée, composé d’animaux domestiques, participe au plaisir de visite et à la gestion écologique du parc. Prairies fleuries, verger, mare, cabanes, land-art ponctuent le parcours. Expositions, évènements et animations quotidiennes sont sources d’inspirations et invitent à revenir au musée.

Musée des Maisons Comtoises Rue du Musee, 25360 Nancray, France Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381552977 https://www.maisons-comtoises.org Aux portes du Jura, à 15 minutes de Besançon, le musée parc de Nancray est une invitation à découvrir la Franche-Comté à travers son histoire, ses Hommes, son architecture, ses savoir-faire, son agriculture et ses enjeux. Au gré des visites de fermes, d’ateliers d’artisans et de fruitière à comté, datant du XVIIe au XIXe siècle et parfaitement restaurés, meublés et outillés, découvrez comment l’économie rurale et les savoir-faire ont façonné la vie de leurs habitants depuis 350 ans.

Dans le prolongement des visites des intérieurs, les 8 jardins thématiques sont une invitation à la flânerie et à la détente. Le cheptel du musée composé d’animaux domestiques participe au plaisir de visite et à la gestion écologique du parc. Prairies fleuries, verger, mare, land-art ponctuent le parcours.

Expositions, évènements et animations quotidiennes sont sources d’inspirations saisonnières et invitent à revenir au musée pour se déconnecter et se ressourcer ! Accessible en voiture et par bus depuis Besançon, ligne 81 du réseau Ginko. Parking gratuit. Aire de camping car gratuite.

Toute la Franche-Comté dans un musée à ciel ouvert !

© Benjamin Becker