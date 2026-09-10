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AGENDA · Metz

Visite du pape Léon XIV Metz

lundi 28 septembre 2026 · Metz

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Metz

Visite du pape Léon XIV

Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-09-28 10:00:00
fin : 2026-09-28 17:00:00

Date(s) :
2026-09-28

Programme de la journée
Rencontres, déambulation au centre-ville, messe à la Cathédrale Saint-Etienne (inscription recommandée).

Programme détaillé et inscription sur le site internet.Tout public
0  .

Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

Schedule for the day:
Meetings, a stroll through downtown, Mass at Saint-Etienne Cathedral (registration recommended).

See the website for a detailed schedule and to register.

L’événement Visite du pape Léon XIV Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ

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