Informations pratiques

Metz

Visite du pape Léon XIV

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-09-28 10:00:00

fin : 2026-09-28 17:00:00

Date(s) :

2026-09-28

Programme de la journée

Rencontres, déambulation au centre-ville, messe à la Cathédrale Saint-Etienne (inscription recommandée).

Programme détaillé et inscription sur le site internet.Tout public

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Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Schedule for the day:

Meetings, a stroll through downtown, Mass at Saint-Etienne Cathedral (registration recommended).

See the website for a detailed schedule and to register.

L’événement Visite du pape Léon XIV Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ