Visite du pape Léon XIV Metz
lundi 28 septembre 2026 · Metz
Informations pratiques
Metz
Visite du pape Léon XIV
Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-09-28 10:00:00
fin : 2026-09-28 17:00:00
Date(s) :
2026-09-28
Programme de la journée
Rencontres, déambulation au centre-ville, messe à la Cathédrale Saint-Etienne (inscription recommandée).
Programme détaillé et inscription sur le site internet.Tout public
0 .
Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Schedule for the day:
Meetings, a stroll through downtown, Mass at Saint-Etienne Cathedral (registration recommended).
See the website for a detailed schedule and to register.
L’événement Visite du pape Léon XIV Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ
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