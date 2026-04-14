Visite du parc de la préfecture des Côtes-d’Armor, Parc de la préfecture des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc
Visite du parc de la préfecture des Côtes-d’Armor, Parc de la préfecture des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc vendredi 5 juin 2026.
Visite du parc de la préfecture des Côtes-d’Armor 5 – 7 juin Parc de la préfecture des Côtes d’Armor Côtes-d’Armor
Entrée par la rue du parc
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Venez visiter le parc de la préfecture des Côtes-d’Armor !
Dessiné par M. Chatelain en 1826, il a conservé le charme des parcs à l’anglaise. Les chênes et érables centenaires côtoient les résineux, sequoias et essences exotiques plantés plus récemment.
Parc de la préfecture des Côtes d’Armor Rue du parc, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 21 27 30 22 https://www.cotes-darmor.gouv.fr/ Situé dans le cœur historique de Saint-Brieuc, le jardin de la préfecture, dessiné par M. Chatelain en 1826, a conservé le charme des parcs à l’anglaise. Les chênes et érables centenaires côtoient les résineux, sequoias et essences exotiques plantés plus récemment. Les visites s’effectuent sous la responsabilité des visiteurs, au sein des périmètres balisés et dans le respect des lieux : interdiction de déposer des déchets dans le parc, interdiction de fumer. Les animaux de compagnie sont autorisés, s’ils sont tenus en laisse. La préfecture décline toute responsabilité en cas de perte d’objet dans le parc.
Venez visiter le parc de la préfecture des Côtes-d’Armor !
©Préfecture des Côtes-d’Armor
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