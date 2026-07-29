Visite du parc du Château du Bois Rouaud Le Bois Rouaud Chaumes-en-Retz

Informations pratiques

Chaumes-en-Retz

Visite du parc du Château du Bois Rouaud

Le Bois Rouaud Chéméré Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez découvrir ce magnifique château et son parc à l’anglaise, répartis sur 15 ha, dessiné par le grand paysagiste Édouard André en 1898, ses belles essences d’arbres, ses roses anciennes ainsi que son grand étang.

Rendez-vous à Chaumes-en-Retz.

Au programme

Venez découvrir l’histoire des lieux et profiter d’une déambulation historique au coeur du parc et des dépendances autour du château.

visite guidée samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h.

Pratique

visite gratuite

animée par les propriétaires du château et la société des historiens du Pays de Retz

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Le Bois Rouaud Chéméré Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 72 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover this magnificent 15-hectare château and its English-style park, designed by the great landscape gardener Édouard André in 1898, with its beautiful trees, old roses and large pond.

See you at Chaumes-en-Retz.

L’événement Visite du parc du Château du Bois Rouaud Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic