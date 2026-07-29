Visite du parc du Château du Bois Rouaud Le Bois Rouaud Chaumes-en-Retz
samedi 19 septembre 2026 · Le Bois Rouaud · Chaumes-en-Retz
Informations pratiques
Chaumes-en-Retz
Visite du parc du Château du Bois Rouaud
Le Bois Rouaud Chéméré Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Venez découvrir ce magnifique château et son parc à l’anglaise, répartis sur 15 ha, dessiné par le grand paysagiste Édouard André en 1898, ses belles essences d’arbres, ses roses anciennes ainsi que son grand étang.
Rendez-vous à Chaumes-en-Retz.
Au programme
Venez découvrir l’histoire des lieux et profiter d’une déambulation historique au coeur du parc et des dépendances autour du château.
visite guidée samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h.
Pratique
visite gratuite
animée par les propriétaires du château et la société des historiens du Pays de Retz
Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .
Le Bois Rouaud Chéméré Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 72 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover this magnificent 15-hectare château and its English-style park, designed by the great landscape gardener Édouard André in 1898, with its beautiful trees, old roses and large pond.
See you at Chaumes-en-Retz.
L’événement Visite du parc du Château du Bois Rouaud Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic
À voir aussi à Chaumes-en-Retz (Loire-Atlantique)
- Visite gratuite de la Cabane à Spiruline Chéméré Chaumes-en-Retz 29 juillet 2026
- Atelier de fabrication de savons avec Savons de Retz Arthon Chaumes-en-Retz 1 août 2026
- Visite de l’Éco Centre Route du Bignon Chaumes-en-Retz 5 août 2026
- Stages d’été multi activités Chaumes-en-Retz 24 août 2026
- Exposition sur les aviateurs locaux Chaumes-en-Retz 19 septembre 2026