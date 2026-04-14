Visite du parc du Domaine de Long-Depaquit, Domaine Long-Depaquit, Chablis

Visite du parc du Domaine de Long-Depaquit 5 – 7 juin Domaine Long-Depaquit Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Baladez-vous dans le parc du Domaine Long-Depaquit.

« Véritable havre de paix, écrin de l’un des plus prestigieux domaines viticoles de la région »

Le parc de 1 ha abrite, en plein coeur de Chablis, l’un des plus beaux domaines viticoles de Bourgogne, le Domaine Long-Depaquit, propriété de la Maison beaunoise Albert Bichot depuis plus de 50 ans. Le château se dresse au centre. À l’arrière, de petites allées ombragées sont surplombées par de majestueux arbres centenaires. À l’avant, un jardin à la française, fleuri par de magnifiques rosiers, glycines et autres fleurs odorantes est orné, en son centre, d’une magnifique fontaine, au bruit apaisant. L’assurance d’une agréable promenade.

Domaine Long-Depaquit 45 rue Auxerroise, 89800 Chablis Chablis 89800 Chablis Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 42 11 13 http://www.albert-bichot.com « Véritable havre de paix, écrin de l’un des plus prestigieux domaines viticoles de la région »

Le parc d’1 ha abrite, en plein coeur de Chablis, l’un des plus beaux domaines viticoles de Bourgogne, le Domaine Long-Depaquit, propriété de la Maison beaunoise Albert Bichot depuis plus de 50 ans. Le château se dresse au centre. À l’arrière, de petites allées ombragées sont surplombées par de majestueux arbres centenaires. À l’avant, un jardin à la française, fleuri par de magnifiques rosiers, glycines et autres fleurs odorantes est orné, en son centre, d’une magnifique fontaine, au bruit apaisant. L’assurance d’une agréable promenade. Un parking gratuit est accessible au public.

Baladez-vous dans le parc du Domaine Long-Depaquit.

© Long-Depaquit