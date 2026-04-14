Visite d’un jardin méditerranéen, Jardin exotique, Chablis
Visite d’un jardin méditerranéen, Jardin exotique, Chablis samedi 6 juin 2026.
Visite d’un jardin méditerranéen Samedi 6 juin, 10h00 Jardin exotique Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
« La passion des palmiers et bananiers »
Venez découvrir ce jeune jardin de type méditerranéen, qui compte différentes espèces de palmiers, bananiers, bougainvilliers, jeunes bambous, pin parasol et yucca.
Jardin exotique 5 rue du Jardin des lys, 89800 Chablis Chablis 89800 Chablis Yonne Bourgogne-Franche-Comté Un parking est disponible à proximité.
« La passion des palmiers et bananiers »
© Cituk
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