Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Rugby Kimm&Ridge Chablis

Soirée Rugby Kimm&Ridge Chablis samedi 23 mai 2026.

Lieu : Kimm&Ridge

Adresse : 19 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 89800 Chablis

Département : Yonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Chablis

Soirée Rugby

Kimm&Ridge 19 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Au programme apéro planches, finale coupe d’Europe et festivités musiques.   .

Kimm&Ridge 19 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 19 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Rugby

L’événement Soirée Rugby Chablis a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

À voir aussi à Chablis (Yonne)