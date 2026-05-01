Soirée Rugby Kimm&Ridge Chablis
Soirée Rugby Kimm&Ridge Chablis samedi 23 mai 2026.
Chablis
Soirée Rugby
Kimm&Ridge 19 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Au programme apéro planches, finale coupe d’Europe et festivités musiques. .
Kimm&Ridge 19 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 19 45
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English : Soirée Rugby
L’événement Soirée Rugby Chablis a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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