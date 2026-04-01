Compostelle Le Kimméridgien Chablis
Compostelle Le Kimméridgien Chablis jeudi 30 avril 2026.
Chablis
Compostelle
Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Venez découvrir la projection du film Compostelle à l’Espace Polyculturel Le Kimméridgien. .
Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 24 06 70
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English : Compostelle
L’événement Compostelle Chablis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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