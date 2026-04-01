Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Compostelle Le Kimméridgien Chablis

Compostelle Le Kimméridgien Chablis jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Le Kimméridgien

Adresse : 7 Rue de la Paix

Ville : 89800 Chablis

Département : Yonne

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 4 4 Tarif enfant Tarif enfant

Chablis

Compostelle

Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Venez découvrir la projection du film Compostelle à l’Espace Polyculturel Le Kimméridgien.   .

Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 24 06 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Compostelle

L’événement Compostelle Chablis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

À voir aussi à Chablis (Yonne)