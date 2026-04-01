Compostelle Le Kimméridgien Chablis

Chablis

Compostelle

Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Venez découvrir la projection du film Compostelle à l’Espace Polyculturel Le Kimméridgien. .

Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 24 06 70

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English : Compostelle

L’événement Compostelle Chablis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois