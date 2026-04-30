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A l’assaut des Grands Crus Chablis

A l’assaut des Grands Crus Chablis jeudi 9 juillet 2026.

Ville : 89800 Chablis

Département : Yonne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6 6 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chablis

A l’assaut des Grands Crus

Chablis Yonne

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Balade Gourmande Visite Guidée A l’assaut des Grands Crus   .

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80 

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English : A l’assaut des Grands Crus

L’événement A l’assaut des Grands Crus Chablis a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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