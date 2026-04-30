Chablis

A l’assaut des Grands Crus

Chablis Yonne

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Balade Gourmande Visite Guidée A l’assaut des Grands Crus .

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80

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English : A l’assaut des Grands Crus

L’événement A l’assaut des Grands Crus Chablis a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois