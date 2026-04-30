Les Belles Rencontres Salon des vins vivants Domaine des Malandes Chablis

Chablis

Les Belles Rencontres Salon des vins vivants

Domaine des Malandes 11 Route d’Auxerre Chablis Yonne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Pendant deux jours, Chablis devient le point de rencontre de 45 producteurs issus des grands vignobles français, majoritairement engagés dans une viticulture biologique, biodynamique ou peu interventionniste.

Les dimanche 19 et lundi 20 juillet 2026, Chablis accueillera la première édition du salon des vins Les Belles Rencontres, un événement inédit réunissant 45 domaines viticoles venus de toute la France autour d’un concept original chaque vigneron invite un autre vigneron à partager son stand et son histoire.

À l’origine de ce projet se trouvent cinq amis vignerons de l’Yonne, réunis au sein de l’association Les Belles Rencontres. Leur ambition créer un salon à taille humaine où les rencontres entre producteurs et amateurs sont aussi importantes que les dégustations elles-mêmes.

Le salon rassemblera des domaines issus des principaux vignobles français Bourgogne, Champagne, Loire, Rhône, Beaujolais, Jura, Languedoc-Roussillon, auxquels s’ajouteront également un cidrier et un brasseur artisanaux. Une diversité qui permettra aux visiteurs de voyager à travers les terroirs français sans quitter Chablis.

La majorité des producteurs présents sont engagés dans des démarches d’agriculture biologique, biodynamique ou dans des pratiques viticoles respectueuses des sols, de la biodiversité et de l’expression des terroirs. Plus qu’un salon de dégustation, Les Belles Rencontres souhaitent mettre en lumière une génération de vignerons attachés à des vins vivants.

Le principe de parrainage constitue l’originalité de l’événement derrière chaque binôme se cache une histoire d’amitié, de transmission, de compagnonnage ou de découvertes mutuelles. Les visiteurs pourront ainsi rencontrer non seulement des producteurs, mais aussi les liens humains qui les unissent.

Au-delà de la dégustation, le salon proposera plusieurs animations permettant de découvrir le vignoble chablisien dans une ambiance conviviale et festive. Des foodtrucks offriront une restauration de qualité avec des propositions carnées et végétariennes. Des balades en trottinettes électriques permettront également de parcourir les vignes qui entourent le domaine et de profiter des paysages emblématiques de Chablis.

Nous voulions créer un événement qui nous ressemble chaleureux, ouvert et fondé sur le partage. Derrière chaque bouteille se cache une histoire, et derrière chaque domaine invité, une belle rencontre. .

Domaine des Malandes 11 Route d’Auxerre Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Belles Rencontres Salon des vins vivants

L’événement Les Belles Rencontres Salon des vins vivants Chablis a été mis à jour le 2026-06-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)