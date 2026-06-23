Garçon La Note ! Gaelic Groove Café La Chablisienne Chablis jeudi 16 juillet 2026.

Chablis

Garçon La Note ! Gaelic Groove

Café La Chablisienne 2 place Charles de Gaulle Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez découvrir Gaelic Groove et son univers Celtic à l’occasion du festival Garçon la Note ! au Café La Chablisienne. .

Café La Chablisienne 2 place Charles de Gaulle Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80

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English : Garçon La Note ! Gaelic Groove

L’événement Garçon La Note ! Gaelic Groove Chablis a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois