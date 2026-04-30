Les Belles Rencontres Domaine des Malandes Chablis dimanche 19 juillet 2026.

Chablis

Les Belles Rencontres

Domaine des Malandes 63 Rue Auxerroise Chablis Yonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-20

Les Belles Rencontres Salon des Vins Vivants .

Domaine des Malandes 63 Rue Auxerroise Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Belles Rencontres

L’événement Les Belles Rencontres Chablis a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois