Les Belles Rencontres Domaine des Malandes Chablis
Les Belles Rencontres Domaine des Malandes Chablis dimanche 19 juillet 2026.
Chablis
Les Belles Rencontres
Domaine des Malandes 63 Rue Auxerroise Chablis Yonne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-20
Les Belles Rencontres Salon des Vins Vivants .
Domaine des Malandes 63 Rue Auxerroise Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Belles Rencontres
L’événement Les Belles Rencontres Chablis a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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