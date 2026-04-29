6ème Festival Bouge ton cru Le Kimméridgien Chablis

Chablis

6ème Festival Bouge ton cru

Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’association Chablis Bouge Ton Cru organise la 6ème édition de son festival à l’Espace Polyculturel Le Kimméridgien , au programme Reaven (rock-pop et électro), Oubéret (celtique festif) et Téléphomme (tribute Téléphone). Buvette et restauration sur place, entrée gratuite. .

Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : 6ème Festival Bouge ton cru

L’événement 6ème Festival Bouge ton cru Chablis a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois