6ème Festival Bouge ton cru Le Kimméridgien Chablis
6ème Festival Bouge ton cru Le Kimméridgien Chablis samedi 25 juillet 2026.
Chablis
6ème Festival Bouge ton cru
Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’association Chablis Bouge Ton Cru organise la 6ème édition de son festival à l’Espace Polyculturel Le Kimméridgien , au programme Reaven (rock-pop et électro), Oubéret (celtique festif) et Téléphomme (tribute Téléphone). Buvette et restauration sur place, entrée gratuite. .
Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : 6ème Festival Bouge ton cru
L’événement 6ème Festival Bouge ton cru Chablis a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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